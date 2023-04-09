На Лимано-Куп'янському напрямку за добу знищено 50 окупантів, - Череватий

Цей напрямок є другим за активністю після Бахмутського.

На Лимано-Куп'янському напрямку за добу російські загарбники здійснили 202 обстріли.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, цей напрямок є другим за активністю після Бахмутського в зоні відповідальності Східного угруповання.

"За цю добу там відбулося 202 обстріли зі ствольної реактивної артилерії ворога, 7 боєзіткнень, 50 окупантів на цьому напрямку було знищено, 86 зазнали поранень різного ступеня", - розповів він.

Разом з тим, за словами Череватого, було знищено БМП-1, два безпілотні апарати, три міномети та два бойових склади окупантів.

Нагадаємо, що у неділю, 9 квітня, російські окупанти знову вдарили по районах Харківської області. Росіяни з РСЗВ обстріляли житлові будинки Куп'янська.