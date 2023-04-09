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Забезпечення військових у Бахмуті триває попри дії росіян, - Череватий

Продовжується постачання боєприпасів, амуніції, продуктів. 

Забезпечення військових у Бахмуті триває попри дії росіян, - Череватий
Фото: ДПСУ

Забезпечення українських військових у Бахмуті всім необхідним триває попри підрив окупантами мосту у напрямку села Хромове.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Зараз наші інженери, логісти роблять все. І такого гатунку випадки, у тому числі намагання взяти траси під вогневий або безпосередній контроль, показували, що ми знаходили, як із ситуації вийти, і забезпечуємо постачання в Бахмут боєприпасів, амуніції, продуктів і всього необхідного, і також забираємо наших поранених", - сказав Череватий. 

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Нагадаємо, що у боях за Бахмут росіяни залучають найбільш професійні підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони.

За словами Череватого, Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії через величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

За даними британської розвідки, останніми днями російські окупанти відновили деякий імпульс у битві за Бахмут. Ворог здобув певні успіхи, і, швидше за все, просунувся до центру міста і захопив західний берег річки Бахмутка. 

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