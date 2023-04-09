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На Запоріжжі російська авіація зруйнувала школу

Вибуховою хвилею пошкоджено 3 приватні домоволодіння. 

На Запоріжжі російська авіація зруйнувала школу
Фото: ДСНС

9 квітня російська авіація завдала удару по Пологівському району. Окупанти обстріляли школу, зруйнувавши її.

Про це повідомили у управлінні ДСНС у Запорізькій області. 

"9 квітня, за попередньою інформацією у результаті авіаційного удару по одній із громад Пологівського району, зруйновано двоповерховий корпус школи; вибуховою хвилею пошкоджено 3 приватні домоволодіння. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували пожежу на площі 150 кв.м: внаслідок удару загорілися зруйновані будівельні конструкції навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, що 8 квітня російські загарбники двічі обстріляли Оріхів Запорізької області.

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