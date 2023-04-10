З початку широкомасштабної війни росіяни вбили 1 463 цивільних на Донеччині

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу російські окупанти поранили чотирьох жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 9 квітня росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини: двох – у Дружківці, одного – у Кураховому і одного – у Костянтинівці”, – йдеться у повідомленні.

З початку широкомасштабного вторгнення внаслідок збройної агресії Росії загинули 1 463 цивільних на Донеччині, дістали поранення – 3 367.

Нагадаємо, вчора армія РФ обстріляла місто Дружківка на Донеччині з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, є поранені.