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Найкращий спосіб стримування Китаю - це поразка Путіна в Україні, - конгресмен США Маккол

"Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані та в тихоокеанському регіоні".

Найкращий спосіб стримування Китаю - це поразка Путіна в Україні, - конгресмен США Маккол
Фото: EPA

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол вважає, що якщо Росія зазнає поразки в Україні, це буде найкращим способом стримування китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню.

Про це законодавець заявив під час інтерв’ю на каналі NBC, передає "Голос Америки".

На запитання ведучого, чи він впевнений у тому, що республіканці Палати представників не будуть перешкоджати додатковій допомозі Україні, Маккол сказав: "Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані та в тихоокеанському регіоні".

"Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні", - додав конгресмен.

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Нагадаємо, минулого тижня Маккол очолював двопартійну делегацію до Тайваню після того, як спікер Палати представників Кевін Маккарті зустрівся з президентом Тайваню і з групою законодавців. Маккарті сказав, що зустріч забезпечила "більший мир і стабільність для світу", оскільки Китай попередив про ескалацію напруженості в Тайванській протоці. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?".

Раніше також повідомлялося, що США сподіваються, що Китай використає свої важелі впливу на Росію як молодшого партнера для її спрямування до справедливого і міцного миру. Про це говорив держсекретар США Ентоні Блінкен.

7 квітня Макрон і Сі Цзіньпін оприлюднили спільну декларацію за підсумками візиту до Пекіна 5-7 квітня.

Раніше New York Times проаналізувала близько 100 китайських дослідницьких документів та матеріалів у медіа, які надають оцінки війни китайськими військовими та аналітиками збройового сектора. У матеріалі йшлося, що китайські військові аналітики пильно вивчають битви інновацій і тактик у війні в Україні, що може допомогти у можливих боях за Тайвань. 

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