З 31 грудня 2022 року він вважався зниклим безвісти, але, на жаль, 29 березня 2023 року загибель воїна підтвердилася.

Фото: Іван Станіславський

10 квітня у Львові попрощалися з журналістом та культурним діячем Євгеном Гулевичем.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Євген Гулевич - журналіст, перекладач, культурний менеджер та магістр культурології. Навчався у Калуському ліцеї №2 Калуської міської ради Івано-Франківської області. Здобував освіту на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2005 році закінчив магістерську програму з культурології у цьому ж університеті.

Розпочав професійний шлях як журналіст у виданнях «Експрес» та «Пост-Поступ». Згодом був науковим співробітником, а у 2010-2015 очолював Центр гуманітарних досліджень ЛНУ імені І. Франка. Займався художнім та науковим перекладом (зокрема переклав роман Рея Бредбері «Щось лихе насуває»), редагуванням, культурологією, громадськими мистецько-дослідницькими практиками та ініціативами.

Засновник та співавтор низки культурних та видавничих проєктів. Став головним редактором українського видання «Світовий атлас вуличного мистецтва і графіті» Рафаеля Шактера.

З початком повномасштабного вторгнення Гулевич мобілізувався до лав 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. З 31 грудня 2022 року вважався зниклим безвісти під Бахмутом. 29 березня 2023 року загибель воїна підтвердилася.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, Поховали Героя на полі військових поховань Личаківського кладовища.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський