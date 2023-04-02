Китай вивчає бої в Україні для підготовки для власної ймовірної війни, – ЗМІ

Китайські військові аналітики пильно вивчають битви інновацій і тактик у війні в Україні, що може допомогти у можливих боях за Тайвань. New York Times проаналізувала близько 100 китайських дослідницьких документів та матеріалів у медіа, які надають оцінки війни китайськими військовими та аналітиками збройового сектора.

Зокрема, китайці з огляду на розробку своїх гіперзвукових ракет, які можуть мати високу маневреність у польоті, проаналізували, як Росія використовувала цю зброю для знищення бункера боєприпасів, складу пального та інших цілей.

Вони вивчили, як сили оборони України використовують супутники Starlink ждя координацыъ атак та обхід спроб росіян завадити комунікаціям.

Вони стверджували, що президент РФ Путін стримував західні держави від прямого втручання в Україну, розмахуючи ядерною зброєю, що могло сприяти розширенню власної ядерної програми Китаю.

Деякі китайські аналітики прямо говорять про прорахунки Росії, які вона вчинила під час повномасштабної війни.

"Вони спробують застосувати ці уроки у своїй підготовці, навчанні офіцерів і доктрині, яка зараз переглядається", — сказав Джоел Вутноу, старший науковий співробітник Університету національної оборони у Вашингтоні, який вивчав, який Визвольна армія може отримати уроки з війни в Україні.

Китай не вів велику війну протягом 40 років, відколи Ден Сяопін направив війська до сусіднього В’єтнаму, і його військові вчені з особливою ретельністю вивчають конфлікти інших країн. Війна в Україні є особливо важливою для Китаю, оскільки вона передбачає непряме змагання між Росією, близьким партнером Пекіна, та Сполученими Штатами та їхніми союзниками, які підтримують українські сили.

Нагадаємо, за даними аналітиків Foreign Affairs, лідер КНР Сі Цзіньпін у декількох виступах всередині Китаю говорив про підготовку до війни. На щорічному засіданні парламенту та його вищого дорадчого органу Сі говорив про тему готовності до війни у чотирьох промовах.