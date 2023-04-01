Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО

1 квітня турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації членства Фінляндії в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє Yle.

У президента Ердогана було п'ятнадцять днів, щоб підтвердити рішення парламенту. 30 березня законопроєкт про схвалення протоколу вступу Фінляндії в НАТО був прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини.

Нагадаємо, що заявку Фінляндії на вступ до НАТО ратифікували всі члени Північноатлантичного альянсу, що відкриває дорогу до повноцінного членства країни в блоці.

Як відомо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Анкара виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що є деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.