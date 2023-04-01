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Сестра лідера Північної Кореї звинуватила Україну в ядерних амбіціях

Причиною стала петиція на сайті Зеленського зі закликам розмістити ядерну зброю США на території нашої країни.

Сестра лідера Північної Кореї звинуватила Україну в ядерних амбіціях
Кім Йо Чжон
Фото: EPA

Кім Йо Чен – впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина звинуватила українську владу в ядерних амбіціях.

Причиною цьому стала онлайн-петиція на сайті президента Володимира Зеленського, яка наразі зібрала 662 голоси з 25 тисяч необхідних. Документ з’явився після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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Автор петиції закликає розмістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням.

На думку Кім, така петиція може бути “політичною змовою офісу президента Володимира Зеленського”. 

“Це правдоподібна завіса громадського волевиявлення, але неважко здогадатися, що це продукт зловісної політичної інтриги влади Зеленського”, − йдеться у її заяві.

Зазначимо, Північна Корея налагоджує тісніші стосунки з Кремлем на тлі спільної ізоляції Заходу.

Нагадаємо, цього тижня Кім Чен Ин оглянув боєголовки, які здатні доставити ядерну бомбу на територію США. Він закликав збільшити виробництво збройових ядерних матеріалів у "геометричній прогресії", аби Північна Корея була готова використати зброю в будь-який час.

Раніше військові КНДР змоделювали ядерний вибух з двома балістичними ракетами.

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