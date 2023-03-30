Пхеньян досяг прогресу в мініатюризації своїх боєголовок, що збільшує його здатність завдати ядерного удару, кажуть експерти.

Пропагандистський апарат Північної Кореї вперше за кілька років опублікував фотографії, на яких лідер країни Кім Чен Ин перевіряє ракетні ядерні боєголовки, призначені для того, аби вдарити по союзникам США в Азії та спрямувати ядерну бомбу на материкову частину Америки.

Фото: EPA Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї

Про це пише Bloomberg.

Експерти зі зброї заявили, що фото, опубліковані цього тижня, свідчать про те, що Пхеньян досяг прогресу в мініатюризації своїх боєголовок, що збільшує його здатність завдати ядерного удару.

Зараз режим Кіма перейшов від одноразових випробувань ракети для оцінки ефективності до навчань, які показують, що країна може завдати скоординований ядерний удар у короткий термін.

Ядерний потенціал Північної Кореї, можливо, досяг такого етапу, коли США не зможуть запропонувати достатніх стимулів для його скорочення.

“Кім змусив міжнародне співтовариство прийняти ядерну зброю його країни настільки, що ці ракетні пуски стали рутиною та невід'ємною частиною відносин з Північною Кореєю”, − сказав Су Кім, колишній корейський аналітик ЦРУ, який нині керує напрямом політики в американській консалтинговій фірмі LMI.

Фото: EPA Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла Пхеньяну, що двері для відновлення ядерних переговорів відкриті. Але режим Кіма відхилив пропозиції та посилив свої провокації до рівня, якого не бачили з часів “вогню та люті” ядерних і ракетних випробувань у 2017 році, вимагаючи від США припинити спільні військові навчання зі своїми союзниками в регіоні.

Нагадаємо, цього тижня КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами.

Кім Чен Ин також закликав збільшити виробництво збройових ядерних матеріалів у "геометричній прогресії", аби Північна Корея була готова використати зброю в будь-який час.