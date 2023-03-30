ООН просить Міжнародний суд визначити зобов’язання держав щодо боротьби зі зміною клімату

Йдеться про юридичний висновок, який міг би змусити країни вжити більш жорстких заходів і роз’яснити міжнародне право.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала в середу за резолюцію, яка просить Міжнардний суд (International Court of Justice) визначити зобов’язання держав щодо боротьби зі зміною клімату.

Про це пише Reuters.

Йдеться про юридичний висновок, який міг би змусити країни вжити більш жорстких заходів і роз’яснити міжнародне право.

Історичну резолюцію з проханням отримати консультативний висновок від Міжнародного суду було прийнято консенсусом після чотирирічної кампанії під керівництвом тихоокеанської республіки Вануату.

“Такий висновок допоможе Генеральній Асамблеї, ООН і державам-членам вжити сміливіших і сильніших кліматичних заходів, яких так відчайдушно потребує наш світ”, – сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Консультативний висновок не буде обов’язковим для жодної юрисдикції, але може вплинути на майбутні переговори.

Вануату просувала резолюцію, очолюючи основну групу з 18 країн, починаючи від Коста-Ріки і закінчуючи Німеччиною.

Країни подадуть свої пропозиції протягом наступного року. Суду може знадобитися близько 18 місяців, щоб винести консультативний висновок, який міг би роз’яснити фінансові зобов’язання країн щодо зміни клімату; допомогти їм переглянути та вдосконалити національні кліматичні плани, подані до Паризької угоди; зміцнити внутрішню політику та законодавство.