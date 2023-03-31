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Трамп став першим експрезидентом США, проти якого висунули кримінальні обвинувачення, − Reuters

Велике журі присяжних Мангеттена ухвалило відповідне рішення. Обвинувачення мають оголосити найближчими днями.

Трамп став першим експрезидентом США, проти якого висунули кримінальні обвинувачення, − Reuters
Фото: EPA/UPG

Велике журі присяжних Мангеттена висунуло обвинувачення Дональду Трампу після розслідування справи виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Таким чином він став першим колишнім президентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення.

Обвинувачення, висунуті унаслідок розслідування, яке очолив окружний прокурор Мангеттена, демократ Елвін Брегг, можуть змінити президентську гонку 2024 року. Раніше Трамп заявив, що у разі обвинувачення у злочині він продовжить агітацію за висунення від Республіканської партії.

Конкретні звинувачення поки невідомі, і, ймовірно, обвинувачення буде оголошено найближчими днями, повідомляє New York Times. Зараз Трампу доведеться поїхати на Мангеттен для зняття відбитків пальців та інших процедур.

76-річний Трамп домагався переобрання у 2020 році, але зазнав поразки від демократа Джо Байдена. Трамп неправдиво стверджував, що програв Байдену через масові фальсифікації голосування, і назвав розслідування, яке призвело до його звинувачення, “політичним полюванням на відьом”. Офіс Брегга минулого року виграв кримінальну справу проти компанії нерухомості політика.

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Мангеттенське розслідування − одна з кількох юридичних проблем, з якими стикається Трамп, і звинувачення можуть зашкодити його спробі повернутися у президенство. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованому минулого тижня, близько 44% республіканців заявили, що він має вийти з гонки, якщо йому будуть пред'явлені звинувачення.

Велике журі, скликане Бреггом у січні, почало заслуховувати докази ролі Трампа у виплаті грошей Деніелс за кілька днів до президентських виборів 2016 року, на яких він у підсумку переміг. Деніелс, відома актриса фільмів для дорослих і режисер, справжнє ім'я якої Стефані Кліффорд, заявила, що отримала гроші в обмін на мовчання про сексуальний контакт, який вона мала з Трампом у 2006 році. Він обвинувачення спростовує.

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