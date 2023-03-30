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Канада збільшить фінансування правоохоронців на боротьбу з іноземним втручанням

У країні створять Національний офіс протидії іноземному втручанню.

Канада збільшить фінансування правоохоронців на боротьбу з іноземним втручанням
Фото: EPA

Канада планує збільшити фінансування правоохоронних органів для посилення боротьби з іноземним втручанням.

Про це пише Укрінформ з посиланням на проєкт федерального бюджету країни.

Протягом трьох років пропонується виділити 49 млн канадських доларів (близько 28 млн доларів США) Королівській канадській кінній поліції для захисту громадян від переслідувань та залякувань та збільшення її спроможності до розслідувань.

Міністерство громадської безпеки Канади отримає протягом п’яти років 16,6 млн канадських доларів (близько 12,7 млн дол. США) на створення Національного офісу протидії іноземному втручанню.

“Такі авторитарні режими, як іранський, російський чи китайський, переконані, що можуть діяти безкарно та втручатися у внутрішні справи демократій, тож демократії мусять захищатися. Нікому у Канаді не повинні загрожувати іноземні сили, й канадські бізнеси та державні установи повинні бути вільними від іноземного втручання”, − наголошується у проєкті держбюджету.

Канада має намір посилити протидію діяльності іноземців, спрямовані на викрадення інформації у канадських компаній, ворожих агентів, які залякують представників діаспори через їхні переконання або цінності; розвідників, які намагаються проникнути до канадських державних та дослідних інститутів.

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Раніше у канадських ЗМІ раніше з’явилася інформація про нібито неправомірну підтримку Китаєм щонайменше 11 кандидатів у депутати під час загальних виборів 2019 року. 

Нагадаємо, канадські опозиційні партії вимагають провести широке громадське розслідування можливого іноземного втручання у вибори, зокрема Китаю.

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