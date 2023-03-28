Ядерна зброя у Білорусі: Моравецький обіцяє більше санкцій

Одинадцятий пакет санкцій проти Росії, можливо міститиме більше заходів, спрямованих на Білорусь.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи заяви про розміщення у Білорусі ядерної зброї, сказав, що на Мінськ чекають додаткові санкції, якщо вони ухвалять таке рішення.

Про це повідомляє Reuters.

Моравецький зазначив, що він веде щоденні переговори з іншими лідерами Європейського Союзу про одинадцятий пакет санкцій проти Росії, який міститиме більше заходів, спрямованих на Білорусь.

"Цей крок, зроблений Росією оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до оголошення додаткових санкцій, рівень санкцій буде набагато суворішим для режиму Лукашенка", – сказав він.

Прем’єр додав, що Варшава розглядає можливість подальшого обмеження руху на білоруському кордоні.

"Ми межуємо з Білоруссю і в межах наших двосторонніх відносин розглядаємо можливість посилення обмежень пасажирських і вантажних перевезень", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації Білорусі.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

Литва вимагатиме нових санкцій у відповідь на намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.