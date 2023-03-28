Шмигаль обговорив з делегацією групи Європарламенту посилання санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з делегацією політичної групи Соціалістів та Демократів Європарламенту.

Про це глава уряду написав у Twitter.

За його словами, на зустрічі обговорювалися питання посилення санкцій проти Росії та подальшої оборонної підтримки України.

"Конфіскацію російських активів, посилення санкцій та подальшу оборонну підтримку України обговорили сьогодні в Києві з делегацією групи Соціалістів та Демократів Європейського парламенту на чолі з президенткою групи Іратксе Гарсіа Перез", – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр подякував представникам Європарламенту за посилення допомоги й солідарність з Україною.

Нагадаємо, учора Денис Шмигаль і пані посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили пріоритетні проєкти відбудови.