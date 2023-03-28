Трьох мешканок Луганщини підозрюють в організації і проведенні псевдореферендуму

Трьох жінок з Луганської області підозрюють у проведенні та організації незаконного референдуму у вересні 2022 року в Старобільському районі і Алчевську. Підозрювані складали списки "виборців", видавали "бюлетені" та рахували голоси під час "волевиявлення" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє сайт Луганської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, 49-річна депутатка Марківської селищної ради Старобільського району працювала заступницею директора з виховної роботи місцевого ліцею та після окупації регіону отримала від росіян аналогічну посаду – "заступника директора з виховної роботи державного загальноосвітнього закладу ЛНР "Марківська гімназія".

"Вона пропагувала російські стандарти освіти у навчальному закладі, про результати "деукраїнізації" та навчання за підручниками РФ розповідала в інтерв’ю телеканалу "ЛНР", – йдеться у повідомленні пресслужби.

За даними слідчих, під час проведення псевдореферендуму вона працювала "членом територіальної виборчої комісії смт Марківка".

Також прокурори Луганщини підозрюють у роботі на Росію 54-річну мешканку Алчевська та 41-річну жительку Лисичанська.

"Голова дільничної виборчої комісії м.Алчевськ" та "член дільничної виборчої комісії м. Лисичанськ" добровільно забезпечували процес "голосування" у містах", — зазначили в прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваним загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна. Всім трьом інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодесу України).

Крім того, 49-річна депутатка Марківської селищної ради підозрюється ще за однією статтею – вчинення дій спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора (ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, четверо організаторів псевдореферендуму на Херсонщині отримали тюремні строки.