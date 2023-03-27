Шмигаль і посол США в Україні обговорили пріоритетні проєкти відбудови

Серед них - енергетика, критична інфраструктура та житло.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і посол США в Україні Бріджит Брінк під час зустрічі 27 березня обговорили пріоритетні проєкти відбудови.

Про це йдеться в дописі Шмигаля у телеграмі.

"Насамперед розраховуємо на підтримку партнерів у відновленні енергетики, критичної інфраструктури, в гуманітарному розмінуванні та програмах підтримки бізнесу. Наголосив також, що пріоритет уряду — відновлення житла людей", - зазначив прем'єр.

Також співрозмовники торкнулися питання співпраці з МВФ та Світовим банком.

Глава уряду зазначив, що Україна має домовленості з фондом про старт нової великої програми, а також висловив вдячність Групі Світового банку за допомогу в проведенні другої оцінки збитків та потреб на відновлення, яка стане основою для відбудови цього року.

Нагадаємо, Світовий банк виділив $2,5 млрд для підтримки України. Також наша держава та Міжнародний валютний фонд попередньо домовилися про програму фінансування на $15,6 млрд.