Принц Вільям зустрівся у Варшаві з українською молоддю, яку представляла жителька Маріуполя Анастасія Антоненко.

Про це повідомляє сайт МЗС.

Зазначається, що наразі дівчина проживає у Польщі, як і сотні тисяч українців, що втратили домівки внаслідок російської агресії.

Анастасія бере активну участь у роботі проєкту “ЯМаріуполь. Молодь”, тому особисто презентувала принцу Уельському актуальні напрямки роботи на даному етапі та поділилася результатами діяльності в рамках проєкту. Учасники зустрічі подякували королівській родині за підтримку українського народу в тяжкий час.

Фото: МЗС

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда обговорив із принцем Уельським Вільямом гуманітарну допомогу Україні.