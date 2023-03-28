Комісія ООН продовжить досліджувати, чи є в Україні геноцид, якщо їй продовжать мандат на початку квітня

Наразі Комісія не знайшла ознак геноциду в Україні, проте повідомила про численні воєнні злочини росіян.

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить свою діяльність в країні і буде розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та можливий геноцид, але якщо їй продовжать мандат.

Про це заявив голова комісії Ерік Мьосе в в коментарі виданню “Бабель” .

У перший тиждень квітня Рада ООН з прав людини вирішуватиме, чи продовжувати цій Комісії мандат.

“Комісія цінує публічні заяви про підтримку від держав-членів та організацій громадянського суспільства”, — заявив Ерік Мьосе.

Зазначається, що не всім комісіям продовжують дію їхніх повноважень на період, доки триває відповідний війна. Наприклад, у жовтні 2021 року Рада з прав людини не продовжила повноваження групи експертів по Ємену, хоча на момент голосування конфлікт тривав і навіть загострився.

Щодо “виявлення геноциду”, то Ерік Мьосе зазначив, що комісія приймає та розглядає інформацію з різних джерел, зокрема з національних судових процесів. Однак, незалежно від джерела, комісія має право робити власні висновки на основі незалежної та неупередженої оцінки доказів.

Відповідаючи на питання про те, що Росія фактично знищує українську ідентичність у дітей, і як відслідковує комісія це, він відповів, що Комісія намагалася отримати доступ до окупованих територій, але не має його.

“Комісія зібрала інформацію з інших джерел, зокрема, про такі питання як освіта на окупованих територіях. Юридичні висновки робляться після аналізу сукупності перевірених доказів. Якщо всі необхідні елементи порушення є та відповідають стандартам доведення Комісії, тоді Комісія публічно заявляє про свій правовий висновок у своїх доповідях”, — зазначив Ерік Мьосе.

Як відомо, 16 березня 2023 року Незалежна міжнародна комісії ООН з розслідування порушень в Україні опублікувала звіт. У ньому вона пише про численні воєнні злочини росіян. Убивства, тортури, зґвалтування та депортація, але не геноцид.

Голова комісії Ерік Мьосе сказав журналістам, що вони не знайшли доказів геноциду.

“Ми не виявили, що в Україні був геноцид”, — сказав він і додав, що є деякі аспекти, які можуть викликати запитання щодо можливого геноциду.