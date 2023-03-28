Росія посилює активність тактичної авіації і застосовує більше керованих авіабомб

Росіяни стали частіше використовувати тактичну авіацію та керовані авіабомби. Для протистояння ворожим атакам Україна потребує далекобійні системи протиповітряної оборони і багатоцільові літаки.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, останнім часом збільшилася активність тактичної авіації. Ворог застосовує не лише ракети, що летять на великі відстані, але і керовані авіаційні бомби, які окупанти починають застосовувати по прифронтових регіонах.

“Це ті нові загрози, які варто враховувати, оскільки противник почав частіше їх застосовувати. Для цього найефективніший метод – це відігнати російську авіацію, яка застосовує і керовані авіаційні ракети, і плануючі кореговані авіаційні бомби по території України”, – зазначив Ігнат.

Він додав, що зараз Україна потребує далекобійні засоби як протиповітряної оборони, так і сучасні багатоцільові літаки, які зможуть відтіснити російську авіацію подалі і від лінії бойового зіткнення, і від державного кордону України.

За інформацією речника Повітряних сил, Росія найчастіше використовує бомби фаб-500.

“Це керовані авіаційні бомби ще радянських часів, які дообладнують крилами, і летять вони в ціль по GPS-навігації. Таким чином, винищувач російський може не заходити в зону ураження нашої ППО і там 40-50 км до державного кордону чи лінії бойового зіткнення може їх скидати, тобто з великої висоти. І вони планують, летять, перетинаючи кордон і завдають ударів по позиціях”, – розповів Ігнат.

Він уточнив, що ці бомби не є точними і части вони влучають у цивільні об’єкти. Наразі РФ використовує такі винищувачі, як Су-30, Су-35, винищувач-бомбардувальник Су-34, ударну авіацію – штурмовики та гелікоптери.

Раніше речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк говорила про те, що масовані ракетні удари російської армії вже відходять у минуле. РФ не має потенціалу запустити одразу багато ракет.