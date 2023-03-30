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Прем’єр-міністр Ізраїлю відкинув критику Байдена щодо судової реформи

"Це питання є внутрішньою проблемою країни".

Прем’єр-міністр Ізраїлю відкинув критику Байдена щодо судової реформи
Біньямін Нетаньягу
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув критику свого плану судової реформи з боку президента США Джо Байдена, заявивши, що це питання є внутрішньою проблемою країни і на нього не вплине тиск ззовні.

Про це пише Associated Press.

Попри те, що обидві сторони намагалися применшити свої розбіжності, це був рідкісний спалах публічної незгоди між двома близькими союзниками. 

Це також відобразило прохолодні стосунки між адміністрацією Байдена та новим урядом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і охолодження відносин між Ізраїлем і Демократичною партією.

Протиріччя виникли після місяців заворушень в Ізраїлі через запропонований Нетаньягу реформи судової системи країни. Нетаньгу, якого судять за звинуваченнями в корупції, каже, що план необхідний, щоб послабити повноваження інтервенційної судової системи. 

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Критики вважають, що реформа підштовхне країну до авторитаризму через послаблення незалежної судової системи.

Після особливо гучних протестів Нетаньягу цього тижня заморозив план і розпочав переговори про компроміс зі своїми політичними опонентами. 

Запропонована Нетаньягу судова реформа посилила б політичний контроль на призначенням суддів та зменшила б можливість Верховного суду скасовувати закони, ухвалені парламентом.

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