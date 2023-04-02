Болгарія сьогодні голосує на парламентських виборах – пʼятих за два роки

Головними претендентами на парламентську більшість є блок правоцентристських партій ГЕРБ та новостворена коаліція прозахідних партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія".

У Болгарії 2 квітня проводять дострокові парламентські вибори – вже пʼяті з 2021 року. Протягом двох років короткочасних урядів більшість влади перебувала в руках тимчасових кабінетів, призначених президентом Руменом Радевим, пише Bloomberg.

Радев має проросійську позицію і заявляв, що Крим – це Росія, а ті, хто надають українцям озброєння, розпалюють війну.

Найбідніша країна ЄС з семимільйонним населенням торік отримала рекордну для століття інфляцію. Болгарія відмовилася від мети стати частиною єврозони в 2024 році, а на цей рік політики не запропонували жодного законопроєкту про бюджет. Головою центрального банку залишається Дімітар Радєв (не має звʼязку з президентом), хоча його повноваження збігли ще два роки тому. Політичні сторони не можуть обрати йому заміну.

Економічні проблеми посилили підтримку націоналістичної, проросійської партії "Відродження". Болгарський президент неодноразово відмовлявся надати військову допомогу Україні на тій підставі, що це продовжить війну, і цю позицію підтримують більшість болгар.

Болгарія продовжує зберігати близькі економічні звʼязки з Москвою, будучи майже повністю залежною від російського газу.

Головними претендентами на парламентську більшість є блок правоцентристських партій ГЕРБ на чолі з колишнім багаторічним прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим і новостворена коаліція прозахідних партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" ("ПП-ДБ"), пише "Європейська правда" із посиланням на опитування.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв нещодавно заявляв, що його країна через посередників, швидше за все, продасть велику кількість боєприпасів Україні. Нинішній міністр оборони Дімітар Стоянов прокоментував, що схема з ВМЗ була узгоджена “з метою поновлення військових запасів” для армії. А надання боєприпасів Україні є частиною рішення Національних зборів.