Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
ГоловнаСвіт

Унаслідок урагану в США загинули щонайменше 23 людини

Шторми почалися в ніч на пʼятницю і вже завдали руйнувань на сотні миль, від Міссісіпі та Алабами на півдні до Іллінойсу та Вісконсіна на півночі. 

Унаслідок урагану в США загинули щонайменше 23 людини
Фото: скріншот New York Times

У США через шторм із сильним вітром, зливами і торнадо загинули щонайменше 23 людини, ще десятки були поранені. Ураган перемістився із південних і середньо-західних частин країни на схід, повідомляє New York Times.

У Теннесі загинули сім людей, електромережі обірвані, а деякі будинки – зруйновані. Згідно з даними місцевої влади, щонайменше пʼятеро людей загинули в Арканзасі, де вирувало торнадо. Ще четверо загинули в Іллінойсі та троє – в Індіані. 

Мер Саллівана (населення 4200 осіб) повідомив про загибель трьох людей. 

Шторми почалися в ніч на пʼятницю і вже завдали руйнувань на сотні миль, від Міссісіпі та Алабами на півдні до Іллінойсу та Вісконсіна на півночі. Джейк Сожда, метеоролог AccuWeather, сказав, що система відзначалася своєю потужністю та масштабом, і що така негода відбувається раз на кілька років, оскільки був не один, а два одночасні осередки.

"Зазвичай найбільший ризик дійсно зосереджений в одній області. Мати дві окремі території, які мали такий значний ризик для торнадо — це, безперечно, більш рідкісне явище", – пояснив він. 

У місті Белвідер (Іллінойс) вітром зірвало дах із наповненого людьми театру. Є жертва і поранені. 

Нагадаємо, що в березні в одному штаті Міссісіпі унаслідок штормів і торнадо загинули 23 людини. Сотні людей лишилися без осель. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також