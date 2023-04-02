Унаслідок урагану в США загинули щонайменше 23 людини

Шторми почалися в ніч на пʼятницю і вже завдали руйнувань на сотні миль, від Міссісіпі та Алабами на півдні до Іллінойсу та Вісконсіна на півночі.

У США через шторм із сильним вітром, зливами і торнадо загинули щонайменше 23 людини, ще десятки були поранені. Ураган перемістився із південних і середньо-західних частин країни на схід, повідомляє New York Times.

У Теннесі загинули сім людей, електромережі обірвані, а деякі будинки – зруйновані. Згідно з даними місцевої влади, щонайменше пʼятеро людей загинули в Арканзасі, де вирувало торнадо. Ще четверо загинули в Іллінойсі та троє – в Індіані.

Мер Саллівана (населення 4200 осіб) повідомив про загибель трьох людей.

Шторми почалися в ніч на пʼятницю і вже завдали руйнувань на сотні миль, від Міссісіпі та Алабами на півдні до Іллінойсу та Вісконсіна на півночі. Джейк Сожда, метеоролог AccuWeather, сказав, що система відзначалася своєю потужністю та масштабом, і що така негода відбувається раз на кілька років, оскільки був не один, а два одночасні осередки.

"Зазвичай найбільший ризик дійсно зосереджений в одній області. Мати дві окремі території, які мали такий значний ризик для торнадо — це, безперечно, більш рідкісне явище", – пояснив він.

У місті Белвідер (Іллінойс) вітром зірвало дах із наповненого людьми театру. Є жертва і поранені.

Нагадаємо, що в березні в одному штаті Міссісіпі унаслідок штормів і торнадо загинули 23 людини. Сотні людей лишилися без осель.