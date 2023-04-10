«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаСвіт

США проведуть навчання стратегічних сил

Ці навчання відбуваються щорічно.

США проведуть навчання стратегічних сил
Фото: insidepro.com

Стратегічне командування Збройних сил США розпочинає щорічні навчання з управління ядерною зброєю Global Thunder 23.

Про це йдеться в повідомленні командування.

До навчань Global Thunder 23 залучається особовий склад Стратегічного командування ЗС США. Також участь братимуть представники Великої Британії.

"Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності і гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб'єктів", – наголошується в повідомленні.

У командуванні американської армії попередили про зростання кількості польотів авіації у період навчань.

Зазначимо, що Стратегічне Командування відповідає за підготовку та проведення операцій у космосі, інформаційних операцій, протиракетну оборону, глобальну систему командування, контролю, розвідки й спостереження, оперативне розгортання та бойове застосування зброї масового ураження.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у червні НАТО проведе найбільші авіаційні навчання за свою історію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies