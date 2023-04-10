США проведуть навчання стратегічних сил

Стратегічне командування Збройних сил США розпочинає щорічні навчання з управління ядерною зброєю Global Thunder 23.

Про це йдеться в повідомленні командування.

До навчань Global Thunder 23 залучається особовий склад Стратегічного командування ЗС США. Також участь братимуть представники Великої Британії.

"Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності і гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб'єктів", – наголошується в повідомленні.

У командуванні американської армії попередили про зростання кількості польотів авіації у період навчань.

Зазначимо, що Стратегічне Командування відповідає за підготовку та проведення операцій у космосі, інформаційних операцій, протиракетну оборону, глобальну систему командування, контролю, розвідки й спостереження, оперативне розгортання та бойове застосування зброї масового ураження.

Нагадаємо, що у червні НАТО проведе найбільші авіаційні навчання за свою історію.