Головне за день. Понеділок, 10 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 20 відбитих атак противника, ракетний удар по Авдіївці, черговий обмін полоненими, новий пакет військової допомоги від Німеччини, недовіра голові Рахункової палати. Яким запам’ятається 411-й день повномасштабної війни.

Ще 100 українських військовослужбовців вдалося повернути з російського полону, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу", - розповіли у штабі.

Серед визволених - 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовець Збройних сил України та 11 тероборонців. "Визволені Захисники та Захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС", - додали в Координаційному штабі.

Майже половина зі звільнених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців - 19 років.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - цієї доби було відбито понад 20 атак противника.

Упродовж доби ворог завдав 21 авіаційного та 5 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 – розвідувальні). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 квітня – в нашій новині.

Російська армія сьогодні завдала авіаудару по Авдіївці. Снаряди влучили в багатоповерхівку.

Жертв вдалося уникнути, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "Загалом в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей — усі вони щодня ризикують власним життям", – заявив він.

Кириленко наголосив, що усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти. Евакуацію координує Донецька обласна військова адміністрація. З 18 квітня з Донецької області можна буде безкоштовно виїхати до Житомирської області, а поки що мешканців евакуюють до Черкаської.

Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290, для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю – телефонувати за номерами: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224.

Нагадаємо, що під російським вогнем наприкінці березня в Авдіївці загинув пʼятимісячний малюк. Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку і постійно обстрілюють її та інші населені пункти області.

10 квітня у Львові попрощалися з журналістом та культурним діячем Євгеном Гулевичем.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Євген Гулевич - журналіст, перекладач, культурний менеджер та магістр культурології. Розпочав професійний шлях як журналіст у виданнях «Експрес» та «Пост-Поступ». Займався художнім та науковим перекладом (зокрема переклав роман Рея Бредбері «Щось лихе насуває»), редагуванням, культурологією, громадськими мистецько-дослідницькими практиками та ініціативами. Засновник та співавтор низки культурних та видавничих проєктів.

Із початком повномасштабного вторгнення Гулевич мобілізувався до лав 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. З 31 грудня 2022 року вважався зниклим безвісти під Бахмутом. 29 березня 2023 року загибель воїна підтвердилася.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, Поховали Героя на полі військових поховань Личаківського кладовища.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив головою Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.

Крім цього, Зеленський вніс іншим указом зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. У ній тепер буде також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Верховна Рада на засіданні 10 квітня висловила недовіру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Це рішення приведе до його звільнення.

За висловлення недовіри проголосували 250 нардепів: 218 "Слуги народу", 15 "Платформи за життя і мир" (колишня ОПЗЖ), три від "Голосу", 16 "Відновлення України" (колишня ОПЗЖ), 8 "За майбутнє", 14 "Довіри" і шість позафракційних.

Нагадаємо, народний депутат Павло Фролов ("Слуга народу") сьогодні заявляв, що до Пацкана були питання в частині виконання євроінтеграційних зобовʼязань, а також через відкриті щодо нього кримінальні провадження.

Докладніше – в нашій новині.

Верховна Рада України проголосувала за повернення 30 000 надбавки до зарплати для військових. Це вдалося зробити через правку до закону №8312.

За закон в цілому проголосували 277 нардепів, передав кореспондент LB.

Депутати підтримали правку про повернення виплат під час розгляду закону про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану. Мова про майно критичної інфраструктури та примусове вилучення майна РФ та її резидентів.

"Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським", – написав член бюджетного комітету, нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Подробиці – в нашій новині.

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, йдеться на сайті федерального уряду.

Серед виділеної допомоги нашій державі броньована інженерна машина DACHS, 8 вантажівок Zetros, 8 мобільних антенно-щоглових систем, 8 розвідувальних дронів, 23 520 боєприпасів калібру 40 мм.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!