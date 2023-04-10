Зеленський призначив голову Київської ОВА і змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Київської ОВА.

Про це йдеться в тексті указу, який опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - зазначено в тексті документа.

Крім цього, Зеленський вніс іншим указом зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. У ній тепер буде також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, днями Кабінет Міністрів підтримав призначення Кравченка на пост голови Київської обласної державної адміністрації. А нещодавно Зеленський увів Камишіна до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).