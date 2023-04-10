На Херсонщині росіяни скинули на човен із українцями гранату

На Херсонщині російські окупанти атакували човен із цивільними.

Про це повідомив у телеграмі керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, трагедія трапилася в одному з населених пунктів Бериславської громади.

"20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату", - розповів Прокудін.

Люди отримали важкі поранення. Українські військові терміново евакуювали їх до лікарні.

Керівник ОВА закликав жителів не нехтувати правилами воєнного стану і не наражати на небезпеку ані себе, ані тих, кому доведеться приходити на допомогу.

Нагадаємо, нині російські окупанти обстріляли район села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

За минулу добу, 9 квітня, рашисти 78 разів обстрілювали Херсонську область, є влучання у житлові квартали.