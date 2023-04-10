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У Києві посилять охорону понад 450 навчальних закладів

Разом із "Муніципальною охороною" безпеку забезпечать і поліцейські.

У Києві посилять охорону понад 450 навчальних закладів
Фото: osvitanova.com.ua

У Києві понад 450 навчальних закладів забезпечать посиленими заходами безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

"Департамент освіти та науки, Департамент муніципальної безпеки, комунальна організація "Муніципальна охорона" та Управління поліції охорони у Києві підписали угоду про співпрацю для посилення безпеки понад 450 столичних навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що зараз у більшій частині шкіл Києва функціонує "Муніципальна охорона".

"З огляду на те, що з кожним днем в освітні заклади Києва повертається дедалі більше дітей, ми маємо вже зараз забезпечити їх безпечне перебування у будинках та на прилеглих територіях. Крім того, завдяки зовнішньому відеоспостереженню будуть забезпечені додаткові заходи охорони", - заявив Мондриївський.

Він уточнив, що разом із "Муніципальною охороною" безпеку забезпечать і поліцейські. Вони виїжджатимуть до шкіл або дитсадків у разі спрацювання тривожної кнопки.

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