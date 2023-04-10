Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Польщі нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв. Вони видурювали гроші з мешканців фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За різні суми ділки "гарантували" місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави. Середня вартість таких "послуг" становила 30 тис. грн. В основному шахраї "роздавали" свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей. Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах.

У своїх клієнтів вони передоплату у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок.

Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.

Ще однією "цільовою аудиторією"шахраїв були чоловіки призовного віку. За "окрему плату" зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.

У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм евакуацію. За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн Євросоюзу.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох областях України виявлено: мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.

Наразі одному із зловмисників повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що в Києві викрили шахраїв, які пропонували українцям евакуацію з "гарячих" точок та документи для виїзду за кордон.