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Окупанти на Луганщині проводять перепис житла

Основною метою є заселення окупантів у квартири українців.

Окупанти на Луганщині проводять перепис житла

На тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема в Старобільську, росіяни проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення покинутих квартир.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Основною метою противника є заселення представників російсько-окупаційних військ", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС нагадали, що в 2014 році в будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, також заселялись окупанти і використовували їх не тільки для проживання, а й як вогневі точки.

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Нагадаємо, що російські окупанти використовують комунальників Старобільська на Луганщині, аби розселяти військових РФ.

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