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Відновили пряме сполучення між Черніговом та Києвом через Десну

Рух у два боки готовою половиною мосту дозволили усім видам транспорту, зокрема, вантажному.

Відновили пряме сполучення між Черніговом та Києвом через Десну
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Між Черніговом та Києвом відновили пряме сполучення.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Для цього відбудували міст через річку Десна на Чернігівщині.

За інформацією агентства, півкілометровий міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії. "Донині водіям доводилося витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова", - зазначили в установі. Тепер же подолати шлях можна за 2 години.

Рух у два боки готовою половиною мосту дозволили усім видам транспорту, у тому числі вантажному. На другому проїзді роботи тривають, його відкриють згодом.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Загалом на Чернігівщині через бойові дії були пошкоджені 680 км доріг державного значення та 27 мостів. Наразі функціонує близько 20 тимчасових переправ, які забезпечують логістичні зв'язки Чернігівщини з сусідніми областями. 

Нагадаємо, Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат про введення в експлуатацію реставрованої будівлі Річкового вокзалу у Києві.

Напередодні російська ракета вдарила по мосту через річку Судость на Чернігівщині (неподалік села Гремʼяч, Новгород-Сіверська громада), його частково зруйновано.

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