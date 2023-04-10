Росіяни зруйнували міст у Чернігівській області, в Запорізькій обстріляли навчальний заклад, – ОВА

По Чернігівській області росіяни протягом минулої доби стріляли двічі. Удень російська ракета вдарила по мосту через річку Судость (неподалік села Гремʼяч, Новгород-Сіверська громада), його частково зруйновано. Також окупанти обстріляли із мінометів територію Семенівська громади. Без жертв, зазначили в повідомленні ОВА.

У Сумській вночі росіяни здійснили мінометний обстріл (20 "приходів") по території Середино-Будської територіальної громади. Дані щодо наслідків уточнюються. Також сьогодні над Сумською областю Сили оборони України збили ворожий безпілотник, попередньо, типу Zala 421-16е. Вчора протягом дня росіяни обстріляли Новослобідську та Білопільську прикордонні громади. На щастя, в обох випадках без наслідків.

У Запорізькій були три авіаційних атаки, одна – з БпЛА і 58 артилерійських обстрілів. У Василівському та Пологівському районах за добу додалося 31 нове руйнування. Крім людських домівок та господарчих споруд, зруйновано сучасний освітній заклад у невеликому селі.

У Миколаївській вчора вдень ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Луганській окупанти спробували вести безуспішні наступальні південніше Діброви. Втрати, яких кадровій армії РФ завдає українська армія, росіяни поповнюють за рахунок мобілізованих. За минулу добу артилерійських обстрілів з боку загарбників зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе. Вчора внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Під час обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено 15 приватних будинків. Ворог з мінометів обстріляв с. Караїчне Чугуївського району. Поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району зафіксовано влучання з ракетної системи залпового вогню "Град" по території лісу. Сталася лісова пожежа. У с. Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований з осколковими пораненнями.

У Донецькій минулої доби ворог поранив чотирьох цивільних. Росіяни застосовували ЗРК С300, були авіаудари (тип ракет не встановлено), обстріли з ракетних систем залпового вогню "Смерч", "Град", били з артилерії, мінометів. Обстріляні населені пункти: Авдіївка (житловий сектор, дачний кооператив "Івушка"), Дружківка (житловий сектор, блокпост), Костянтинівка (житловий сектор, колишній профілакторій), Курахове (Курахівська ТЕС, житловий сектор, гаражний кооператив "Енергетик"), житловий сектор у смт Велика Новосілка, околиці сіл Архангельське, Кам’янка, с.Ласточкине.

У Херсонській ситуація залишається складною. За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів. 17 снарядів влучили у місто Херсон. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району Херсона. Противник завдав удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади. Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Жертв серед мирних жителів області немає. З деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували понад 600 окупантів. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення склали орієнтовно 178 820 осіб.