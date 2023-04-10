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Очільниця МВС Німеччини обіцяє заборонити російським спортсменам в’їзд у країну

Відкриття міжнародних змагань для спортсменів з РФ було б “ляпасом українським спортсменам”.

Очільниця МВС Німеччини обіцяє заборонити російським спортсменам в’їзд у країну
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер обіцяє заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет дозволить їм брати участь у змаганнях. 

Про це політик заявила в інтерв’ю медіагрупі медіагрупи Funke, пише n-tv.de.

“Країни, в яких проходять великі спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи дійсно росіяни можуть брати участь (у змаганнях, - ред.), видаючи візи”, − заявила Фезер.

Міністерка зазначила, що у разі організації міжнародних змагань у Німеччині, “ми можемо діяти відповідно”.

“Ми завжди будемо діяти тут з чіткою позицією”, − підкреслила вона. 

На думку політика, відкриття міжнародних змагань для спортсменів з Росії було б “ляпасом українським спортсменам”. 

“Пропонувати розпалювачу війни Путіну пропагандистську сцену – означало б зрадити усі цінності спорту”, − додала Фезер.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет у березні рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, проте окреслив низку умов. Зокрема, спортсмени з російським або білоруським паспортом повинні змагатися в особистому заліку тільки у якості нейтральних спортсменів. Спортсмени, котрі активно підтримують війну, не можуть змагатися. 

Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера заявила минулого тижня, що рекомендації МОК щодо допуску російських спортсменів до турнірів не визначають їхню участь у Іграх-2024.

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