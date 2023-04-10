На Бахмутському напрямку Росія перейшла до "сирійської" тактики випаленої землі, – Сирський

На Бахмутському напрямку Росія перейшла до тактики випаленої землі і знищує будівлі та позиції авіаційними та артилерійськими ударами. Про це після відвідування найгарячіших ділянок фронту заявив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

Він ухвалив оперативні рішення та поставив завдання, заслухав командирів угруповань і частин щодо оборони і проблемних питань.Сирський також зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку, повідомили в Telegram Міноборони із посиланням на Military Media Center.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", – заявив він.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що РФ перекинула до Бахмута своїх професійних десантників через втрати "вагнерівців". Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат.