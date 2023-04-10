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Учора два храми УПЦ МП у Нетішині на Хмельниччині перейшли до ПЦУ

На зборах жителів міста також затвердили статути двох релігійних громад у новій редакції.

Учора два храми УПЦ МП у Нетішині на Хмельниччині перейшли до ПЦУ
Фото: Нетішинська міська рада у у Facebook

Учора у Нетішині Хмельницької області два храми УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомляє у Facebook виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

“Нетішинці проголосували за перехід собору “Неопалима купина” та церкви Святої Параскеви до Православної церкви України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сотні жителів міста зібрались та одностайно проголосували за перехід двох храмів УПЦ МП до Православної церкви України: Собору Ікони Божої Матері "Неопалима купина " та церкви Святої Параскеви .

На зборах також затвердили статути двох релігійних громад у новій редакції та обрали голів та членів парафіяльних рад і ревізійні комісії. Загалом участь у голосуванні взяли 2 436 нетішинців.

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Нагадаємо, у найбільшому храмі Шепетівки на Хмельниччині відбулося перше служіння українською мовою

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