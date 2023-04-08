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Глава НБУ відбув до Вашингтона на збори МВФ

Мета візиту – участь у щорічних весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

Глава НБУ відбув до Вашингтона на збори МВФ
Фото: Макс Требухов

Глава Національного банку Андрій Пишний відбув до Вашингтона для участі у щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Про це НБУ повідомляє у Facebook.

“Голова Національного банку України Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочим візитом до Вашингтона у складі офіційної делегації України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета візиту – участь у щорічних весняних зборах МВФ та Групи Світового банку і проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами.

Під час заходів голова НБУ обговорить виконання положень Меморандуму з МВФ, наслідки російської військової агресії та питання посилення санкційного тиску на Росію, а також необхідні кроки для посилення стійкості України та швидкого післявоєнного економічного відновлення.

У межах візиту запланована низка зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міністерства фінансів США, Європейського центрального банку, керівниками європейських центробанків та іншими міжнародними партнерами.

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Нагадаємо, за рік війни Україна отримала міжнародну допомогу на понад 38 млрд доларів.

 

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