Глава НБУ відбув до Вашингтона на збори МВФ

Мета візиту – участь у щорічних весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

Глава Національного банку Андрій Пишний відбув до Вашингтона для участі у щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Про це НБУ повідомляє у Facebook.

“Голова Національного банку України Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочим візитом до Вашингтона у складі офіційної делегації України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета візиту – участь у щорічних весняних зборах МВФ та Групи Світового банку і проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами.

Під час заходів голова НБУ обговорить виконання положень Меморандуму з МВФ, наслідки російської військової агресії та питання посилення санкційного тиску на Росію, а також необхідні кроки для посилення стійкості України та швидкого післявоєнного економічного відновлення.

У межах візиту запланована низка зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міністерства фінансів США, Європейського центрального банку, керівниками європейських центробанків та іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, за рік війни Україна отримала міжнародну допомогу на понад 38 млрд доларів.