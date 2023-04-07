Мінекономіки України планує створити трастовий фонд для страхування ризиків інвесторів

Міністерство економіки України планує створити трастовий фонд для страхування ризиків інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Заступник міністра економіки України Олександр Грибан заявив, що наразі ведуться перемовини з міжнародними донорами щодо створення і наповнення цільового Трастового Фонду (так званого страхового пулу), який би міг виступити перестраховим потенціалом для того, аби підвищити інтерес міжнародних фінансових інституцій на кшталт MIGA та DFC до страхування інвестиційних проектів.

За словами керівника проєкту USAID “Реформування фінансового сектору” Роберта Бонда, Україні потрібен спеціальний Трастовий фонд, який залучатиме кошти і розділятиме ризики кредиторів, інвесторів і страховиків – як державних, так і приватних. Трастовий фонд має забезпечувати покриття “першого ризику” для залучення приватних перестраховиків, здійснення страхових виплат при настанні страхових випадків, пов’язаних з війною, політичним насильством, негативним втручанням Уряду, а також надання українським інвесторам таких самих опцій захисту, що й іноземним. Уряд України має відіграти критично важливу роль у визначенні інвестиційних пріоритетів і створенні відкритого, конкурентного, прозорого інвестиційного клімату.

“Трастовий Фонд має забезпечити перестраховий капітал. Ми розраховуємо отримати 510 млн доларів цього року, які ми зможемо помножити на два за рахунок ефекту мультиплікатора і від залучення приватних капіталів. Більша частина цих коштів потім піде на підтримку довгострокових інвестицій”, - додав заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Крім того, як повідомив Грибан, мобілізуючи великих міжнародних перестрахувальників, Мінекономіки сподівається у короткостроковій перспективі запустити ще і український ринок страхування, зокрема, у співпраці з Національним банком України.

Нагадаємо, в кінці березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року Україна отримала допомоги від Євросоюзу і США на близько 7 млрд доларів. Є домовленість про нову програму з МВФ.