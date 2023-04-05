Суд заарештував три газові компанії екснардепа Котвіцького та російського олігарха Фукса

Права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств екс-нардепа від “Народного фронту” Ігоря Котвіцького та підсанкційного олігарха Павла Фукса. Правоохоронці встановили, що ці підприємтсва протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища.

Про арешт корпоративних прав підприємств повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, заарештовано активи:

ТОВ «Сахалінське»;

ТОВ «Сіріус-1»;

ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».

Права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У лютому 2023 року Державне бюро розслідувань спільно з СБУ викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. Сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. Він за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України», Держгеонадра, ТОВ «Сахалінське» та комерційними структурами у період 2003-2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

Зазначається, що під «патронатом» екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали «до кишені» організатори оборудки.

Зокрема, як свідчать матеріали розслідування, через протиправну діяльність посадовців ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище на Харківщині.

При тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Нагадаємо, у лютому СБУ і ДБР провели обшуки на об’єктах екснардепа Котвіцького та російського олігарха Павла Фукса.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна.

Після запровадження санкцій РНБО Фукс заявив, що в Росії бізнес не веде, і 2017 року вийшов з громадянства РФ. У свою чергу, видання «Обозреватель» повідомило, що російське громадянство Фуксом було збережено, а після отримання паспорта України, він отримав і новий паспорт РФ.