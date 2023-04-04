Переваги та недоліки криптовалюти

У сучасному світі існує дуже багато понять, які потребують роз’яснення і детального огляду. Однією з таких тем є крипта. Хочеться розібратися, що таке криптовалюта та з чим вона пов’язана. Криптовалютою називають валюту у віртуальній формі. Для захисту транзакцій залучають криптографію - шифрування. Центрального органу, який би здійснював емісію криптовалюти або керував би нею, не існує. Система обігу крипти децентралізована.

Роз’яснення терміну криптовалюта

Треба розуміти, що криптовалюта це цифрова платіжна система, у проведенні транзакцій якою не беруть участь банки. Всі учасники системи рівноправні. Кожен з користувачів має змогу отримувати та відправляти платежі з будь-якого місця. Криптовалютні платежі існують лише в цифровому вигляді, в базі даних онлайн. Ніякого зв’язку з фізичними грошима, які ходять в реальному життю. Під час переведення криптовалюти кожна транзакція фіксується в публічному реєстрі. Зберігають крипту у цифрових гаманцях. Коли становиться зрозуміло, що таке криптовалюта, можна починати розбиратися у тому, як на неї заробляють.

Переваги криптовалюти

У чому саме переваги криптовалюти? Перш за все - це її доступність. У будь-який час можна перевірити проведення операції. Відкритий код - усі охочі мають змогу добувати віртуальні монети. Анонімність та надійність - крипта захищена, здобути інформацію про хазяїна криптовалютного гаманця не вийде. Об’єм крипти обмежений.

Ордер на біржі криптовалют

Багатьох цікавить питання, що таке ордер в криптовалюті. Під цим поняттям розуміють ключовий інструмент, щоб мати змогу купувати або продавати конкретні цифрові активи за максимально вигідною ціною. Якщо сказати простими словами, щоб криптовалюту купити, потрібно зробити на неї замовлення. Такі замовлення оформлюються у спеціальних блоках, розміщених на головних сторінках трейдингових платформ.

Щоб успішно виконати операцію, зареєстрованому клієнту біржі потрібно вказати такі дані:

тип ордера;

назву крипти, яку хочеться продати або купити;

валюту, яку клієнт бажає отримати замість проданих активів, або ту, якою він буде розплачуватися за купівлю коїна;

суму валюти;

ціну, за яку він бажає купити чи реалізувати монети.

Після оформлення ордер додають до інших замовлень, зібраних до спеціальної таблиці. Щоб виконати ордер потрібен різний час - від кількох хвилин до кількох днів. Найбільша європейська біржа криптовалют - це White BIT. Їй довіряють найбільш обізнані трейдери та майнери. Все залежить від типу замовлення й умов, що виставив користувач біржі. На криптовалютній біржі діють такі ж саме принципи, що і на звичайних трейдингових платформах.