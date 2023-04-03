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Укртатнафта перерахує у бюджет 687 млн гривень податків, несплачених колишніми власниками

Колишній директор компанії отримав підозру за фактом ухиляння від сплати податків.

Укртатнафта перерахує у бюджет 687 млн гривень податків, несплачених колишніми власниками
Фото: Укртатнафта

ПАТ “Укртатнафта” додатково перерахує до бюджету понад пів мільярда гривень податків, несплачених колишніми власниками.

Про це повідомляє у Telegram СБУ. 

Завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ “Укрнафта” бюджет України поповниться ще на 687 млн гривень.

Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ “Укртатнафта” перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками.

За цим фактом ухилення від сплати обов'язкових платежів нову підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою. Раніше правоохоронці викрили керівництво Укртатнафти на ще одному факті ухилення від сплати податків: 605 млн гривень, які вже зараз відшкодовані державі. Відповідну суму спрямовано для забезпечення потреб Сил оборони.

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Нагадаємо, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. Хоча суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності. 

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