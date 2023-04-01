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Відключення світла сьогодні можливі лише на Житомирщині, - Галущенко

У Донецькій області дали світло 21 тисячі споживачів.

Відключення світла сьогодні можливі лише на Житомирщині, - Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

У суботу, 1 квітня, енергетична генерація має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів електрики в усіх областях України.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначив міністр, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

"Тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. У Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів", - повідомили в прес-службі.

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Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 30 березня, енергосистема України працювала без обмежень споживачів із резервом потужності. 

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