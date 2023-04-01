Відключення світла сьогодні можливі лише на Житомирщині, - Галущенко

У суботу, 1 квітня, енергетична генерація має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів електрики в усіх областях України.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначив міністр, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

"Тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. У Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 30 березня, енергосистема України працювала без обмежень споживачів із резервом потужності.