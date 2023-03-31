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Канада перерахувала Україні $1,8 млрд кредиту

Додатковий кредит надали на 10 років, процентна ставка становить 1,5% річних.

Канада перерахувала Україні $1,8 млрд кредиту
Фото: EPA

До Державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (це 1,8 млрд дол. США) кредиту.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Кредит надали на пільгових умовах за другою додатковою Угодою. Кошти надійшли через механізм адміністративного рахунку МВФ.

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, гроші використають для фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Додатковий кредит надали на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Нагадаємо, днями держбюджет України отримав грант від США на $1,25 млрд. Кошти спрямують на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

Раніше ЄС виплатив нашій державі другий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро.

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