Енергоатом планує влітку відремонтувати енергоблоки українських АЕС

Цього літа в Україні відбудеться ремонт та модернізація енергоблоків атомних електростанцій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на президента НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна.

“Найбільш важкий період пройдено, всі енергоблоки працювали, але блоки потрібно перезавантажити. Тому найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії, - це літо. У цей період нема великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті”, – розповів Котін.

Він уточнив, що нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб. Але, коли потрібно провести модернізацію, як зараз, це займає набагато більше часу.

Як раніше повідомлялось, Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.