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Енергоатом планує влітку відремонтувати енергоблоки українських АЕС

Половина блоків буде працювати, а інша половина - ремонтуватися.

Енергоатом планує влітку відремонтувати енергоблоки українських АЕС
Рівненська АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Цього літа в Україні відбудеться ремонт та модернізація енергоблоків атомних електростанцій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на президента НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна.

“Найбільш важкий період пройдено, всі енергоблоки працювали, але блоки потрібно перезавантажити. Тому найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії, - це літо. У цей період нема великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті”, – розповів Котін.

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Він уточнив, що нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб. Але, коли потрібно провести модернізацію, як зараз, це займає набагато більше часу.

Як раніше повідомлялось, Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.

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