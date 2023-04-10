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Угорщина посилить контроль за транзитом зерна з України

Угорці хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи.

Угорщина посилить контроль за транзитом зерна з України
Балкер VALSAMITIS завантажується пшеницею в чорноморському порту Чорноморськ поблизу Одеси, Україна, 18 лютого 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями територією країни зерна з України.

Про це заявив керівник Міністерства сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише інформаційне агентство Anadolu.

Угорці хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи.

За словами Надя, такий захід необхідний, щоб захистити інтереси європейських фермерів, які зазнають збитків внаслідок постачання на місцеві ринки української агропродукції за демпінговими цінами.

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Міністр підкреслив, що Європейська комісія висловилася проти загального відновлення мит на сільськогосподарську продукцію з України. Через це угорська сторона виступає з ініціативою щодо відновлення, принаймні тимчасово, мит та кількісних обмежень на імпорт українського зерна та олійних культур.

“Крім того, країна продовжуватиме посилювати контроль над імпортом, приділяючи особливу увагу транзитним партіям, щоб переконатися, що призначені для транзиту товари справді залишають країну”, − додав угорський міністр.

Нагадаємо, цього тижня Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур.

Раніше міністри обох держав домовилися про те що Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку. А українська сторона виступила з пропозицією наразі повністю припинити надходження зерна до Польщі. Транзит дуже уважно контролюватимуть.

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