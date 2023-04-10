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НАБУ і САП оголосили в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка та ще шістьох осіб

Їх підозрюють у справі махінацій з майном ФДМ.

НАБУ і САП оголосили в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка та ще шістьох осіб
Фото: Макс Требухов

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук сімох осіб, яких підозрюють у справі махінацій з майном Фонду держмайна України.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

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За інформацією бюро, всі підозрювані входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". 

"Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія", - зазначили в пресслужбі НАБУ.

Серед підозрюваних:

  • ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко;
  • доцент Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін;
  • інвестиційний банкір Павло Присяжнюк;
  • колишній очільник Одеського припортового заводу Микола Парсентньєв;
  • співвласник компанії «Агро Газ Трейдинг» Олександр Горбуненко;
  • ексглава правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" Артур Сомов;
  • партнер компанії «Агро Газ Трейдинг» Володимир Колот.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Нагадаємо, у березні НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Нещодавно Вищий антикорсуд відправив під варту колишнього радника голови Фонду держмайна. 

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