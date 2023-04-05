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Детективи НАБУ проводять обшуки в Харківській ОВА

Слідчі дії проходять у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.

Детективи НАБУ проводять обшуки в Харківській ОВА
Фото: Lb.ua

Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку",- йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що всебічно співпрацюють з НАБУ, надають детективам усі запитувані документи та необхідну інформацію.

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В НАБУ обшуки поки що не коментували.

Раніше головний редактор "Цензор.net" Юрій Бутусов на своїй сторінці з посиланням на джерела повідомив, що детективи НАБУ провели обшуки в Харківській облдержадміністрації, зокрема в кабінетах голови ХОВА Олега Синєгубова, його заступника Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка.

"Справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році", - написав Бутусов у фейсбуці.

Нагадаємо, 1 лютого зЗа процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру ряду посадовців.

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