У п'яти областях 6 квітня оголосили штормове попередження

На завтра, 6 квітня, у п'яти областях на заході України оголосили штормове попередження.

Укргідрометцентр попереджає про сильні опади, які подекуди очікуються вночі.

"6 квітня протягом доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій, Тернопільській, вдень і у Львівській та Івано-Франківській областях значний мокрий сніг та дощ", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.