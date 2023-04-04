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До п’ятниці у західним, Житомирській та Вінницькій областям прогнозують сніг

Вдень у цих регіонах 0-6° тепла.

До п’ятниці у західним, Житомирській та Вінницькій областям прогнозують сніг
Фото: Макс Требухов

У наступні три доби синоптики прогнозують західним, Житомирській та Вінницькій областям опади переважно у вигляді снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу, вдень 0-6° тепла.

На решті території часом невеликий, місцями помірний дощ, найближчої ночі у південних областях місцями туман; температура вночі 2-8° тепла, вдень 6-12°, у східних та південно-східних областях 11-17°.

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Вітер північних напрямків, 5-12 м/с, завтра в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с.

У п'ятницю часом невеликий дощ, у східних областях помірний, на заході країни з мокрим снігом.

Температура вночі 7 квітня 0-6° тепла, у східній частині країни та північних областях 3-9° тепла, вдень 7-13°.

Нагадаємо, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.

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