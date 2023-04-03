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У Буковелі чоловік на відпочинку образив військового на реабілітації і був змушений вибачатись

Згодом агресивний чоловік був змушений вибачитись перед військовим у присутності поліцейських.

У Буковелі чоловік на відпочинку образив військового на реабілітації і був змушений вибачатись
Фото: Скріншот з відео

Відпочиваючий на курорті “Буковель” чоловік влаштував скандал і образив військового, котрий перебував там на реабілітації.

Про це розповів військовий у своєму Tik Tok bubonfilmbf.

Після того, як військовий зробив зауваження відпочиваючому за російську мову, той назвав захисника України "лошарою" і "провокатором".

Коли військовий відповів агресивному чоловіку, що приїхав з Бахмуту, той сказав "Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься".

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♬ оригінальний звук - bubonfilmbf

Пізніше військовий додав, що не вперше чув образи в бік ЗСУ.

@bubonfilmbf #зсу #ukraine🇺🇦 #какаяразница #мова ♬ оригінальний звук - bubonfilmbf

Згодом жінка, ймовірно дружина агресивного чоловіка з відео, звинуватила військового, що той був напідпитку, і сам спровокував конфлікт. 

Втім, незабаром з’явилось ще одне відео, де у присутності поліцейських агресор вибачився за свою поведінку перед військовослужбовцем та ЗСУ.

@bubonfilmbf #какаяразница #зсу #мова ♬ оригінальний звук - bubonfilmbf

В свою чергу, командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук написав, що військового образив Олександр Фатула, котрий проживав у Черкасах і “займався спиртом в великих об‘ємах”.

"Я чекаю від Саші Фатули офіційних вибачень перед усіма, хто зараз в Бахмуті, інакше я зроблю все щоб в публічних місцях тобі, тварина, було з‘являтись не комфортно", - написав Кухарчук.

Нагадаємо, у Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України.

 Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". 

Після цього священники накинулися на військового. На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів.

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