Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
ГоловнаСуспільствоПодії

Чернігову присвоїли відзнаку "Місто-герой України"

Глава держави передав цю відзнаку начальникові Чернігівської міської військової адміністрації Дмитру Брижинському.

Чернігову присвоїли відзнаку "Місто-герой України"
Фото: скриншот відео

Чернігову присвоїли відзнаку "Місто-герой України".

Про це йдеться в повідомленні Президента Володимира Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Підписуйтесь на наш Google News

Глава держави передав цю відзнаку начальникові Чернігівської міської військової адміністрації Дмитру Брижинському під час робочої поїздки в область 3 квітня.

"Для мене честь сьогодні – відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна. Світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – війни за Україну", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у березні Президент підписав указ, яким затвердив малюнок та положення про почесну відзнаку "Місто-герой України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також