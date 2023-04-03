Чернігову присвоїли відзнаку "Місто-герой України".

Про це йдеться в повідомленні Президента Володимира Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Глава держави передав цю відзнаку начальникові Чернігівської міської військової адміністрації Дмитру Брижинському під час робочої поїздки в область 3 квітня.

"Для мене честь сьогодні – відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна. Світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – війни за Україну", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у березні Президент підписав указ, яким затвердив малюнок та положення про почесну відзнаку "Місто-герой України".